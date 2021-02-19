Монитор BenQ Mobiuz EX3415R имеет частоту обновления 144 Гц

На сайте BenQ появилась и почти сразу же была удалена информация об ультраширокоформатном геймерском мониторе Mobiuz EX3415R. Новинка характеризуется 34-дюймовой вогнутой IPS-панелью с радиусом кривизны 1900R, разрешением 3440:1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 144 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT), яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 98% охватом цветовой палитры DCI-P3, технологией AMD FreeSync Premium для более плавного игрового процесса, стереофоническими динамиками по 2 Вт и сабвуфером на 5 Вт, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, а также регулируемой подставкой. Ориентировочная цена и дата официального анонса монитора пока не сообщаются.

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