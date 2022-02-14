Монитор Dell Alienware на квантовых точках оказался очень доступным

Монитор Dell Alienware, в котором используется технология Samsung OLED с квантовыми точками (QD-OLED), поступит в продажу этой весной по удивительно разумной цене в 1299 долларов, сообщила компания в своем твите. Dell впервые представила изогнутый 34-дюймовый игровой дисплей на выставке CES, обещая сверхвысокую контрастность OLED-дисплеев с улучшенной яркостью, цветовым диапазоном и однородностью. Эта цена может показаться недешевой, но другие OLED-мониторы могут стоить намного дороже. 32-дюймовая модель LG UltraFine OLED стоит 3999 долларов, и даже 27-дюймовая модель UltraFine стоит 2999 долларов.

Тем не менее, модель Alienware имеет характеристики, больше предназначенные для геймеров, чем для создателей контента, с разрешением 3440 x 1440, частотой обновления 175 Гц, цветовой гаммой DCI-P3 99,3%, коэффициентом контрастности 1 000 000:1 и яркостью 250 нит с пиковым значением 1000 нит. Он также предлагает HDR, соответствующий минимальному стандарту DisplayHDR True Black 400 для OLED-дисплеев. В технологии Samsung QD-OLED используются синие органические светодиоды, пропускаемые через квантовые точки, для генерации красного и зеленого цветов. Это сопоставимо со стандартным OLED, в котором используются синие и желтые соединения OLED. Синий обладает самой сильной световой энергией, поэтому теоретически QD-OLED обеспечивает большую яркость и эффективность. Другие преимущества включают более длительный срок службы, более экстремальные углы обзора и меньшую вероятность выгорания.
Комментарии и отзывы Dell Alienware QD-OLED
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