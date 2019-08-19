Монитор Dell S3220DGF обладает временем отклика в 4 мс

Представлен новый монитор Dell S3220DGF для использования в составе игровых систем. Новинка обладает 31,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Частота обновления составляет 165 Гц, контрастность 3000:1, а время отклика — 4 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов. Имеются также два разъема HDMI 2.0, один интерфейс DP 1.2, концентратор USB 3.0, а также стандартные 3,5-миллиметровые аудиогнезда. Подставка дает возможность регулировать углы наклоны и поворота дисплея. Старт продаж устройства стартуют с 28 августа по цене 600 долларов.