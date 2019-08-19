Монитор Dell S3220DGF получил поддержку AMD Radeon FreeSync 2 HDR

Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделью S3220DGF, которая ориентирована на заядлых геймеров. Новинка оснащается 31,5-дюймовой изогнутой (1800R) панелью VA с разрешением 2560:1440 пикселей, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой технологии AMD Radeon FreeSync 2 HDR, частотой обновления до 165 Гц, сертификацией VESA DisplayHDR 400, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 3000:1, временем отклика 4 мс, 92,4-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и 99,7-процентным охватом пространства sRGB, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним DP 1.2, концентратором USB 3.0, 3,5-мм разъемом, а также регулируемой подставкой. Старт продаж монитора намечен на 28 августа по цене 600 долларов.