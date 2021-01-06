Монитор Dell UltraSharp 40 Curved оценен в $2100

Компания Dell пополнила ассортимент сверхшироких мониторов моделью U4021QW, которая получила 40-дюймовую изогнутую IPS-матрицу с разрешением WUHD (5210:2160 пикселей). Новинка характеризуется радиусом кривизны 2,5 м, частотой обновления 60 Гц и временем отклика 5 мс (Grey-to-Grey), 100% охватом цветовой палитры sRGB, 100% Rec.709 и 98% DCI-P3, технологией ComfortView Plus для снижения доли синего в подсветке, стереофоническими громкоговорителями мощностью 18 Вт, одним интерфейсом DiplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.0, разъемом Thunderbolt 3, четырьмя портами USB 3.2 Gen 2 Type-A и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C), RJ-45, технологиями PXE Boot и Wake-on-LAN, а также режимами Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, KVM и Auto-KVM. Старт продаж монитора запланирован на 28 января по цене в 2100 долларов.

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