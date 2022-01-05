Монитор Dell UltraSharp U3223QZ получил 4K-камеру

Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделью Dell UltraSharp U3223QZ, которая предназначена для проведения качественных видеоконференция. Новинка получила 4K-камеру на основе сенсора Sony STARVIS c возможностью наклона до 20° и переключением угла зрения между 65°, 78° и 90°.

Монитор также характеризуется 31,5-дюймовой IPS-панелью с кадровой частотой 60 Гц и разрешением 3840:2160 пикселей, разъемом USB Type-C с передачей до 90 Вт энергии на ноутбук, портов USB Type-A (до 10 Гбит/с), разъемом Ethernet, еще одним USB Type-C, поддержкой Display Stream Compression, клавишей для запуска Microsoft Teams, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, KVM-переключателем для работы с одним комплектом клавиатуры и мыши на двух ПК, гибко настраиваемой подставкой и креплением VESA 100:100 мм. Старт продаж новинки намечен на 29 марта, но цена пока не раскрывается.