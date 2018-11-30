Монитор EIZO FlexScan EV245 обладает временем отклика в 5 мс

Дебютировал монитор EIZO FlexScan EV2457 с 24,1-дюймовым экраном. Новинка рассчитана для офисного использования. Разрешение аппарата составляет 1920 на 1200 пикселей. Устройство обладает также контрастностью 1000:1 и временем отклика — 5 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Подставка обеспечивает полный спектр регулировок, включая изменение высоты, наклона и поворота дисплея. Предусмотрены два разъема DisplayPort, коннекторы HDMI и DVI-D. О стоимости новинки пока не сообщается.