Монитор Eizo ColorEdge CS2740 оценен в 1550 евро

Компания Eizo объявила о скором начале продаж профессионального монитора ColorEdge CS2740, который был представлен еще в октябре прошлого года. Новинка станет доступна для покупки в мае по цене в 1547 евро. Монитор характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, 99-процентным охватом цветового пространства Adobe RGB, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, временем отклика матрицы 10 мс, симметричным портом USB Type-C с функцией подачи питания, при помощи которой можно подсоединить к монитору ноутбук, интерфейсами DisplayPort и HDMI, гибко регулируемой подставкой и пятилетней гарантией.