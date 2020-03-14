Монитор Eizo ColorEdge CS2740 оценен в 1550 евро

2020-03-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Eizo ColorEdge CS2740; [51]
Компания Eizo объявила о скором начале продаж профессионального монитора ColorEdge CS2740, который был представлен еще в октябре прошлого года. Новинка станет доступна для покупки в мае по цене в 1547 евро. Монитор характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, 99-процентным охватом цветового пространства Adobe RGB, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, временем отклика матрицы 10 мс, симметричным портом USB Type-C с функцией подачи питания, при помощи которой можно подсоединить к монитору ноутбук, интерфейсами DisplayPort и HDMI, гибко регулируемой подставкой и пятилетней гарантией.


Комментарии и отзывы Eizo ColorEdge CS2740
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