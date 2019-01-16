Монитор GIGABYTE Aorus AD27QD обладает частотой обновления 144 Гц

Стали известны подробные технические характеристики монитора игрового класса GIGABYTE Aorus AD27QD. Аппарат оснащен 27-дюймовым экраном с разрешением 2560 на 1440 точек. Время отклика составляет всего 1 мс, контрастность — 1000:1, а частота обновления 144 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. В мониторе реализованы системы Anti-Blue Light и Flicker Free, которые отвечают за снижение нагрузки на зрительный аппарат и технология AMD Radeon FreeSync. Подставка дает возможность регулировать высоту экрана. Предусмотрены два разъема HDMI 2.0 и интерфейсом DisplayPort 1.2. О стоимости новинки пока не сообщается.