Монитор HP DreamColor Z27x G2 Studio Displa создан для профессиональных дизайнеров

Состоялся анонс монитора HP DreamColor Z27x G2 Studio Displa, который рассчитан на профессиональных дизайнеров. Аппарат получил 27-дюймовый экран с разрешением 2560 * 1440 пикселей. Яркость устройства составляет 250 кд/м2, а контрастность 1500:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Имеется также подставка, которая позволяет регулировать углы наклона и поворота дисплея. Предусмотрены два интерфейса DisplayPort 1.2 и два порта HDMI 2.0. Приобрести новинку HP DreamColor Z27x G2 Studio Displa можно за 2000 долларов США.