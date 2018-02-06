Монитор Iiyama ProLite X2283HS-3 оценен в 125 евро

Компания Iiyama представила монитор ProLite X2283HS-3, ориентировочная цена которого составит всего 125 евро. Новинку оснастили 21,5-дюймовой VA-матрицей, которая характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2, временем отклика в 4 мс, типовой и динамической контрастностью 3000:1 и 80 000 000:1, а также углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов. Отметим технологии Blue Light Reducer и Flicker Free для более комфортной работы, цифровые интерфейсы HDMI и DisplayPort, стереофонические динамики мощностью 1 Вт каждый и аналоговый разъём D-Sub. Размеры монитора равны 505,0:382,5:193,0 мм, а вес с подставкой – около 3 кг.