Монитор Iiyama ProLite X2283HS-3 получил 21,5-дюймовый экран

2018-02-07, Автор - Татьяна Шмелева; [114]
Компания Iiyama представила монитор ProLite X2283HS-3 формата Full HD. Новинка получила 21,5-дюймовый экран с разрешением 1920 * 1080 пикселей. Яркостью устройства обладает 250 кд/м2, а контрастность 3000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Имеется система по сокращению интенсивности синего цвета подсветки, что позволяет уменьшить утомляемость зрительного аппарата. Весит монитор ProLite X2283HS-3 - 3 кг с подставкой. Стоимость аппарата ProLite X2283HS-3 составит около 125 евро.


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