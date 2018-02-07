Монитор Iiyama ProLite X2283HS-3 получил 21,5-дюймовый экран

Компания Iiyama представила монитор ProLite X2283HS-3 формата Full HD. Новинка получила 21,5-дюймовый экран с разрешением 1920 * 1080 пикселей. Яркостью устройства обладает 250 кд/м2, а контрастность 3000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Имеется система по сокращению интенсивности синего цвета подсветки, что позволяет уменьшить утомляемость зрительного аппарата. Весит монитор ProLite X2283HS-3 - 3 кг с подставкой. Стоимость аппарата ProLite X2283HS-3 составит около 125 евро.