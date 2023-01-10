Монитор Innocn 24C1F оценен в 100 долларов

Сетевые источники сообщают о выходе в Китае монитора Innocn 24C1F, который обойдется первым покупателям в 100 долларов. Новинка также характеризуется 23,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, кадровой частотой 75 Гц, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, 8-битной глубиной цвета, 99% охватом цветовой палитры sRGB, 90% Adobe RGB и 90% DCI-P3, точностью цветопередачи DeltaE менее 2 единиц, подставкой с возможностью регулировки высоты и угла поворота, интерфейсами USB-C с поддержкой 65-Вт зарядки, сетевым портом RJ45, HDMI и USB-A, а также 3-Вт динамиками.

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