Монитор LG UltraFine OLED Pro Display оценен в $4000

Один из немецких источников раскрыл стоимость монитора LG UltraFine OLED Pro 32EP950, который был представлен в начале января в рамках выставки CES 2021. Мы предполагали, что данный монитор дешевым не будет – так оно и вышло. Итак, LG UltraFine OLED Pro 32EP950 появится в европейской продаже в июле по цене в 4000 евро.

Монитор характеризуется 31,5-дюймовой OLED-панелью с разрешением 3840:2160 точек, 99% охватом цветовых палитр Adobe RGB и DCI-P3, максимальной контрастностью 1 000 000:1, трансформируемой подставкой, интерфейсами USB-C с поддержкой PD (до 90 Вт), двумя DiaplsyPort, одним HDMI и тремя USB.