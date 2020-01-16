Монитор Lenovo G27c имеет кадровую частоту 165 Гц

Компания Lenovo представила игровой монитор G27c, который может похвастаться вогнутой 27-дюймовой VA-панелью с радиусом кривизны 1500R и безрамочным дизайном. Новинка характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 4 мс, частотой обновления до 165 Гц, яркостью 350 кд/м2, типовой и динамической контрастностью 3000:1 и 3 000 000:1, поддержкой AMD Radeon FreeSync для более плавного игрового процесса, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, регулируемой подставкой, а также системами Low Blue Light и Flicker Free для заботы о глазах пользователя. Монитор появится в продаже в марте по цене 220 долларов.