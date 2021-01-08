Монитор Lenovo L24i-30 получил поддержку AMD FreeSync

Компания Lenovo пополнила ассортимент недорогих мониторов моделями L24i-30 и L27e-30, которые получили IPS-панели с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинки характеризуется диагоналями 23,8 и 27 дюймов, антибликовым покрытием с сертификацией TUV Rheinland, свидетельствующей о соответствии требованиям безопасности и заботе о глазах пользователя, поддержкой технологии AMD FreeSync для более плавного геймплея, кадровой частотой 75 Гц, интерфейсом HDMI, площадкой для размещения смартфона, которая расположена на подставке. Мониторы появятся в продаже в марте этого года по цене в 160 и 190 долларов соответственно.