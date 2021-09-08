Монитор Lenovo ThinkVision P27u-20 получил поддержку Thunderbolt 4

Компания Lenovo пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ThinkVision P27u-20, которая получила 27-дюймовую 8-битную FRC IPS-панель с разрешением 3840:2160 пикселей (плотность 163 ppi). Новинка также характеризуется пиковой яркостью 400 кд/м2, 99,1% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 99,5-% охватом Adobe RGB, поддержкой VESA DisplayHDR 400, заводской калибровкой DeltaE<1, встроенным KVM-переключателем, интерфейсом Thunderbolt 4 с функцией передачи питания ноутбуку мощностью до 100 Вт, одним разъемом DisplayPort, двумя HDMI, двумя портами USB 3.2 Gen1 Type-A и одним USB 3.2 Gen 1 Type-B, гигабитным LAN с поддержкой vPro, встроенными динамиками и гибко регулируемой подставкой. Монитор станет доступен для покупки в декабре по цене в 768 долларов.