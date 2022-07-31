Монитор MSI MD272P получил порт USB Type-C

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Modern MD272P, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Также отметим яркость 250 кд/м2, контрастность 1000:1, углы обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровую частоту 75 Гц, время отклика в 5 мс, 100% охват цветовой палитры sRGB, 16,7 млн воспроизводимых оттенков, интерфейс USB Type-C с функцией подачи до 65 Вт, разъемы HDMI 2.0b и DisplayPort 1.2a, 3,5-мм разъем, 2-Вт стереофонические динамики, регулируемую подставку с возможностью перевода в портретный режим, функцию KVM для использования одной клавиатуры и мыши на двух разных ПК, технологии Anti-Flicker и Less Blue Light Pro для заботы о глазах пользователя.

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