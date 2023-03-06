Монитор MSI MEG 342C QD-OLED готов к старту продаж

Сетевые источники сообщают, что уже в самое ближайшее время компания MSI выпустит в продажу геймерский монитор MEG 342C QD-OLED с 34-дюймовой матрицей QD-OLED Samsung на квантовых точках. Новинка характеризуется разрешением 3440:1440 пикселей, радиусом кривизны 1800R, пиковой яркостью 1000 кд/м2, кадровой частотой 175 Гц, временем отклика 0,1 мс, 99,3% охватом цветовой палитры DCI-P3, 97,8% Adobe RGB и 139,1% sRGB, сертификацией VESA DisplayHDR 400, интерфейсом USB Type-C с функцией передачи энергии мощностью 65 Вт, двумя разъемами HDMI 2.1, портом DisplayPort, 3,5-мм гнездом для наушников, четырьмя интерфейсами USB 3.2 Gen1 Type-A и полосой SpectrumBar с RGB-подсветкой.

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