Монитор MSI Optix MAG274QRF-QD получил красную расцветку

Компания MSI выпустила специальную версию игрового монитора Optix MAG274QRF-QD, которая может похвастаться красной расцветкой. Монитор выпущен в честь знаменательного события – три миллиона проданных геймерских мониторов. Стоит отметить, что игровые мониторы MSI начала продавать в ноябре 2016 года. Рубеж в миллион проданных экземпляров был преодолен в ноябре 2019 года.

Что до монитора Optix MAG274QRF-QD, он характеризуется 27-дюймовой Rapid IPS-матрицу, временем реакции пикселя 1 мс (GTG), 97-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3 и 147% пространства sRGB, разрешением 2560:1440 пикселей, технологией квантовых точек, поддержкой адаптивной синхронизации G-Sync для более плавного геймплея, максимальной кадровой частотой 165 Гц, одним интерфейсом Display Port 1.2a и двумя HDMI 2.0a, симметричным портом USB Type-C с поддержкой DP Alt Mode, двухпортовым концентратором USB 2.0, полноцветной подсветкой и регулируемой подставкой, позволяющей поменять ориентацию на портретную.
Комментарии и отзывы MSI Optix MAG274QRF-QD
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