Монитор MSI Optix MAG274R имеет частоту обновления

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Optix MAG274R, которая получила 27-дюймовую IPS-матрицу. Новинка характеризуется временем отклика 1 мс, разрешением 1920:1080 пикселей, контрастностью 1000:1, углами обзора 178°, 95-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и 132% палитры sRGB, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, частотой обновления 144 Гц, гибко регулируемой подставкой, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.2 и трехпортовым концентратором USB 2.0 (два USB-A и USB-C). Цена и дата начала продаж монитора пока не сообщается.