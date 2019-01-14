Монитор MSI Prestige PS341WU обладает соотношением сторон 21:9

На выставке CES 2019 в Лас-Вегасе, компания MSI представила монитор Prestige PS341WU с 34-дюймовым экраном и соотношением сторон 21:9. Новинка рассчитана на дизайнеров, архитекторов и создателей контента. Панель у аппарата соответствует формату 5К. Разрешение устройства составляет 5120 на 2160 пикселей, а контрастность достигает 1200:1. Предусмотрены цифровые интерфейсы HDMI и DisplayPort, а также симметричным порт USB Type-C. Старт продаж MSI Prestige PS341WU ожидается летом по цене 1800 долларов.