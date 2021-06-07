Монитор MSI Summit MS321UP получил KVM-переключатель

Компания MSI пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью Summit MS321UP, цена и дата начала продаж которой будут объявлены позже. Новинка характеризуется 32-дюймовой IPS-панелью с разрешением 3840:2160 точек, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 98% охватом sRGB, показателем Delta E≤2, технологией Smart Brightness для автоматической оптимизации параметров экраном в зависимости от освещения, интегрированным KVM-переключателем для работы с одной клавиатурой и мышью на двух разных ПК, симметричным разъемом USB Type-C, подставкой с возможностью перевода ориентации в портретный режим, а также технологиями Anti-Flicker и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя.

Комментарии и отзывы MSI Summit MS321UP
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