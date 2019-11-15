Монитор NEC MultiSync PA311D оценен в $3000

Компания NEC пополнила ассортимент мониторов моделью MultiSync PA311D, которая предназначена для профессионалов. Новинка характеризуется 31,1-дюймовой IPS-панелью, разрешением 4096:2160 пикселей, 100% охватом цветового пространства Adobe RGB, 97,4% охватом пространства NTSC и 99,9% охватом цветового пространства sRGB, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1400:1 и временем отклика 8 мс, двумя интерфейсами DisplayPort 1.2, двумя HDMI, концентратором USB 3.1, 3,5-мм разъемом для наушников, симметричным портом USB Type-C, гибко регулируемой подставкой, датчиком Human Sensor и заводской калибровкой. NEC MultiSync PA311D появится в продаже в ближайшее время по цене в 3000 долларов.