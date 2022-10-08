Монитор Nubia Red Magic Gaming Display готов к старту продаж

Компания Nubia объявила о том, что представленный еще в июле игровой монитор Red Magic Gaming Display станет доступен для предзаказа 10 октября. Изначально, дисплей должен был выйти в сентябре.

Напомним, что новинка характеризуется 27-дюймовой панелью AU Optronics (AUO) с разрешением 3840:2160 точек, подсветкой Mini-LED, сертификацией HDR1000, 99% охватом цветового пространства DCI-P3 и Adobe RGB, временем отклика 1 мс, частотой обновления 160 Гц, поддержкой технологий AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, интерфейсами HDMI 2.1 для лучшей совместимости с консолями PlayStation 5 и Xbox Series X/S, разъемами DisplayPort 1.4 и портом USB Type-C с возможностью подачи до 90 Вт энергии.