Монитор Philips 243B1 получил порт USB Type-C

Компания Philips представила монитор 243B1, который получил 23,8-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка характеризуется яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 50 000 000:1, частотой обновления 75 Гц, временем отклика в 4 мс, 91% охватом цветового пространства NTSC, 107% охватом цветового пространства sRGB, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, портом USB Type-C с подачи энергии до 65 Вт, датчиком PowerSensor, системой LightSensor, технологиями FlickerFree и LowBlue, гибко регулируемой подставкой SmartErgoBase, а также интерфейсами DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.2 Gen 2 и Ethernet (RJ45). Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.