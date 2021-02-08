Монитор Philips 243B1JH получил выдвижную камеру

Сетевые источники сообщили о выходе монитора Philips 243B1JH, который получил 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется яркостью 250 кд/м2, статической контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 50 000 000:1, 88% охватом цветовой палитры NTSC и 105% охватом sRGB, временем отклика 4 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусам, датчиком присутствия пользователя PowerSensor, функцией LightSensor для оптимизированной яркости, выдвижной камерой с функцией идентификации лица Windows Hello, встроенной док-станцией с разъемом USB Type-C 3.2, четырьмя интерфейсами USB Type-A 3.2, двумя HDMI 1.4, сетевым портом Ethernet RJ45 и коннектором DisplayPort 1.4, стереофоническими динамиками по 3 Вт каждый, а также подставкой с возможностью перевода экрана в портретную ориентацию.