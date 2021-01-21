Монитор Philips 288E2UAE оценен в 28 тысяч рублей

В России был представлен монитор Philips 288E2UAE, который появится в продаже в следующем месяце по цене в 29 тысяч рублей. Новинка характеризуется 28-дюймовой IPS-панелью с разрешением 3840:2160 точек и кадровой частотой 60 Гц, временем отклика 4 мс (GtG), углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, антибликовым покрытием, системами Flicker-free и LowBlue для заботы о глазах пользователя, режимом MultiView для одновременного подключения двух устройств, 106,9% охватом цветовой палитры NTSC и 119,7% sRGB, стереофоническими динамиками мощностью по 3 Вт каждый, интерфейсами DisplayPort и HDMI, а также концентратором USB 3.2.