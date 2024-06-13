Монитор Philips Evnia 34M2C6500 оценен в 870 евро

Компания Philips выпустила в Европе монитор Evnia 34M2C6500, который основан на 34-дюймовой изогнутой матрице QD-OLED с разрешением 3440:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1800R, кадровой частотой 175 Гц, полноэкранной яркостью 250 нит, пиковой яркостью HDR 1000 нит, временем отклика от серого к серому 0,03 мс, контрастностью 100000:1, 99,3% покрытием цветового пространства DCI-P3 и 97,8% Adobe RGB, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400 и VESA ClearMR 9000, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, двумя портами USB-A со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с и подставкой с регулировкой высоты и наклона. Цена монитора составляет 870 евро.

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