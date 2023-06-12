Монитор Red Magic Gaming Display 2K Silver Wing Edition появился в продаже

Компания Nubia дала старт китайским продажам геймерского монитора Red Magic Gaming Display 2K Silver Wing Edition, который оценен в 335 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовой панелью (тип матрицы не указывается) с разрешением 2K, частотой обновления изображения 240 Гц, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR 400, 99-процентным охватом цветового пространства sRGB, поддержкой технологий Free-Sync и G-Sync, RGB-подсветкой, разъемом USB-C с функцией подачи энергии на другие устройства мощностью до 90 Вт, двумя интерфейсами USB-A, одним USB 3.0, двумя HDMI 2.0 и одним портом Displayport 1.4.

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