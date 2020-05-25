Монитор Redmi 1A Display окажется дешевле Xiaomi Mi Display 1A

В сети появились подробности о мониторе Redmi 1A Display, официальный дебют которого должен состояться на завтрашней презентации. Итак, новинке прочат 23,8-дюймовую панель с углами обзора 178 градусов, частотой обновления изображения 60 Гц и разрешением 1920:1080 пикселей. В плане дизайна новинка будет очень похожа на Xiaomi Mi Display 1A, но при этом окажется чуть дешевле. Xiaomi Mi Display 1A, напомним, оценен в 96 долларов.

Xiaomi Mi Display 1A характеризуется 23,8-дюймовой IPS-матрицей, разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, временем отклика 6 мс, частотой обновления 60 Гц, углами обзора 178 градусов, технологией Low Blue Light для уменьшения интенсивности излучаемого синего света, интерфейсом HDMI, корпусом черного цвета и дизайном Three-Micro-Edge с узкими рамками с трёх сторон.