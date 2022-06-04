Монитор Redmi Display 27 Pro подешевел в Китае

Компания Xiaomi снижает цену на 27-дюймовый монитор Redmi Display 27 Pro в Китае в рамках глобальной распродажи. Изначально, его цена составляла 14 760 юаней (240 долларов), теперь же стоимость монитора составляет 10 459 юаней (170 долларов). Redmi Display 27 Pro подходит как для офиса, так и для домашнего пользования, в том числе и для игр.

Redmi Display 27 Pro оснащен IPS-панелью с разрешением 2560 x 1440 пикселей и 100% охватом цветового пространства sRGB. Частота кадров составляет 75 Гц, яркость 300 кд/кв2. Монитор оснащен трансформируемой подставкой с поддержкой регулировки яркости и возможностью изменения ориентации экрана. Есть порты HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2.