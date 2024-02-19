Монитор Redmi Display G Pro 27 появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу монитор Redmi Display G Pro 27, который был представлен в начале этого месяца. Новинка оценена в эквивалент 277 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей IPS с подсветкой Mini LED, разрешением 2K, кадровой частотой 180 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, 97% Adobe RGB и 99% DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE<2, яркостью 1000 нит, джойстиком для управления меню, RGB-подсветкой на задней панели, портами DP 1.4 и HDMI 2.0, а также 3,5-мм аудиогнездом. Когда Redmi Display G Pro 27 появится в международной продаже, пока не сообщается.

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