Монитор Samsung Odyssey G80SD получил ИИ-процессор

Компания Samsung пополнила ассортимент мониторов моделями Odyssey G80SD и G60SD, которые могут отличаются диагональю и разрешением. Первая модель характеризуется чипом NQ8 AI Gen3 с для функций искусственного интеллекта (апскейл контента до 4K), 32-дюймовой матрицей OLED с разрешением 4K UHD, частотой обновления 240 Гц, яркостью 250 кд/м², поддержкой AMD FreeSync Premium Pro и защитой от выгорания. Второй монитор оснащается 27-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2560:1440 точек и кадровой частотой 360 Гц. Новинки оценены в 1300 и 900 долларов соответственно.

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