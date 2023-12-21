Монитор Samsung ViewFinity S9 S95UC оценен в $1145

Компания Samsung пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью ViewFinity S9 S95UC, которая основана на 49-дюймовой изогнутой VA-матрице с радиусом кривизны 1000R и разрешением 5120:1440 пикселей. Новинка также характеризуется соотношение сторон 32:9, кадровой частотой 120 Гц, временем отклика от серого к серому 4 мс, яркостью 350 нит, 115% охватом цветовой палитры sRGB и 92% DCI-P3, поддержкой HDR, сертификатом VESA DisplayHDR 400, двумя разъемами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, тремя интерфейсами USB Type-A 3.0, одним портом USB Type-C с функцией обратной зарядки мощностью 90 Вт, 3,5-мм гнездом для наушников, разъемом Ethernet, регулируемой подставкой, настенным креплением VESA 100:100 и двумя 5-Вт динамиками. Цена монитора в Южной Корее составит 1145 долларов.