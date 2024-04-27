Монитор Skyworth F27B23Q оценили в 105 долларов

Компания Skyworth представила доступный монитор F27B23Q, который основан на 27-дюймовой матрице типа IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 100 Гц, максимальной яркостью 300 нит, временем отклика 5 мс, 125-процентным покрытием цветового пространства sRGB, 8-битной глубиной цвета, подставкой с возможностью отрегулировать угол наклона, настенным креплением VESA, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников или колонок. Цена Skyworth F27B23Q на домашнем для производителя китайском рынке составляет 105 долларов.

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