Монитор UltraSharp U2419H оснащен временем отклика 5 мс

Компания Dell выпустила монитор UltraSharp U2419H стоимостью в 350 долларов. Аппарат оснащен 23,8-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 точек, контрастностью 1000:1, временем отклика 5 мс и частотой обновления - 60 Гц. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. В мониторе имеется функция Flicker-Free для предотвращения мерцания и средства снижения интенсивности излучаемого синего света. Подставка дает возможность изменять ориентацию с альбомной на портретную. Предусмотрены также интерфейсы HDMI 1.4 и DP 1.4.