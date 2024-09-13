Монитор ViewSonic ColorPro VP2776T-4K получил два порта Thunderbolt 4

Компания ViewSonic пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ColorPro VP2776T-4K, который может похвастаться наличием двух интерфейсом Thunderbolt 4 (Type-C 40 Гбит/с). Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 3840:2160 точек, временем отклика 5 мс, кадровой частотой 60 Гц, глубиной цвета 10 бит (8 бит + FRC), 99% покрытием цветовых гамм Adobe RGB и DCI-P3, 132% EBU, 134% REC.709, 144% SMPTE-C, 95% NTSC и 134% sRGB, точностью цветопередачи Delta E <2, сертификацией VESA DisplayHDR 400, защитой зрения Eye ProTech+, тремя нисходящими портами USB 3.2 Type-A, одним восходящим USB 3.2 Type-C, одним разъемом Micro-USB, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя портами HDMI 2.1, по одному DisplayPort 1.4 и LAN, двумя 3-Вт динамиками мощностью по 3 Вт и подставкой с регулировкой высоты, поворота и наклона. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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