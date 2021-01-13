Монитор ViewSonic VG2440V получил веб-камеру

Компания ViewSonic пополнила ассортимент недорогих мониторов моделью VG2440V, главной особенностью которого стала встроенная веб-камера с возможностью передавать видео в разрешении Full HD. Новинка также характеризуется стереофоническими динамиками по 2 Вт, 23,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 80 000 000:1, временем отклика 5 мс, частотой обновления 60 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 72% охватом цветовой палитры NTSC и 104% охватом гаммы sRGB, интерфейсами HDMI 1.4, DisplayPort и D-Sub, концентратором USB 3.2, аудиогнездами и подставкой, которая позволяет поменять ориентацию монитора на портретную.