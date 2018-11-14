Монитор ViewSonic VX2458-MHD-7 получил дисплей размером 23,6 дюйма

Компания ViewSonic представила монитор VX2458-MHD-7 с частотой обновления 144 Гц. Аппарат оснащен 23,6-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 точек, контрастностью 1000:1 и временем отклика - 1 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают до 170 и 160 градусов. В мониторе предусмотрена технология Black Stabilization, которая отвечает за улучшение видимости и детализации за счет увеличения яркости темных сцен. Предусмотрены порты HDMI 1.4 и интерфейс DisplayPort 1.2. О стоимости новинки пока не сообщается.