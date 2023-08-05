Монитор ViewSonic VX3267U-4K оценен в 350 долларов

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделями ViewSonic VX3267U-2K и VX3267U-4K, которые основаны на новых 32-дюймовых матрицах SuperClear IPS, которые среди прочего могут похвастаться широкими углами обзора. Младшая модель получила разрешение 2560:1440 пикселей (формат QHD) и кадровую частоту 75 Гц, а старшая – разрешение 3840:2160 пикселей (формат 4K) и частоту обновления 60 Гц. Обе новинки характеризуются временем отклика 4 мс, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, поддержкой технологии Flicker-Free, фильтром синего света для заботы о глазах пользователя, интерфейсами USB-C, HDMI и DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм аудиогнездом. Мониторы оценены в 250 и 350 долларов соответственно.