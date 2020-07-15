Монитор iiyama GB3466WQSU Red Eagle оценен в $540

Месяц назад компания iiyama представила игровой монитор G-Master GB3466WQSU Red Eagle, который получил 34-дюймовую вогнутую VA-матрицу с радиусом кривизны 1500R. Сегодня японский производитель раскрыл цену и дату выхода новинки. Монитор появится в продаже в конце текущего месяца по цене в 540 долларов.

Новинка также оснащается разрешением 3440:1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, яркостью 400 кд/м2, типовой и динамической контрастностью 3000:1 и 80 000 000:1, временем отклика матрицы 1 мс, частотой обновления 144 Гц, технологией FreeSync Premium Pro для плавной игры, системами Blue Light Reducer и Flicker Free, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, стереофоническими динамиками по 3 Вт, двумя интерфейсами HDMI и двумя DisplayPort, концентратором USB 3.0 и регулируемой подставкой.
Комментарии и отзывы iiyama GB3466WQSU Red Eagle
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