Монитор от BenQ для повседневных задач

Панель BenQ BL2780T имеет больше цветовых режимов. Частота обновления составляет 60 Гц, а время отлкика 5 мс, очень подходит для повседневных задач. Разрешение экрана составляет 1080p, 27 дюймовая панель изготовлена на 8 битном дисплее. BL2780T обеспечивает уровень контрастности 1190: 1.

Экран имеет регулировку высоты, а также поворота и наклона. Его можно использовать и в портретном режиме. Имеются встроенные динамики. Пользователю доступны соединения HDMI и DisplayPort, расположенные рядом с портом D-SUB и двумя аудиоразъемами. Рекомендованная цена 190 евро.