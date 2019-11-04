Монитор с ценником 900 евро Philips Brilliance 499P9H

Philips Brilliance 499P9H предназначен, прежде всего, для максимизации производительности. Монитор предлагает большую рабочую зону с соотношением стороны 32: 9.

Монитор обеспечивает хорошую производительность в играх благодаря технологии Adaptive Sync. Экранное меню со множеством настроек очень проста в управлении. На задней панели расположены DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0b и USB-C 3.1 Gen2, разъем 3,5 мм для подключения наушников и разъем Gigabit Ethernet.

Philips Brilliance 499P9H с разрешением 5120 x 1440 пикселей. Основание прочное и надежное. Есть возможность регулировать высоту от 16 до 30 см, поворачивать ее вправо и влево на 20 градусов и наклонять ее примерно на 5-10 градусов. Два 5-ваттных динамика и 2-мегапиксельная FHD- камера со встроенным микрофоном.