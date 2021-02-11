Мониторы Acer Nitro XV2 выходят в России

Компания Acer выпустила в России геймерские мониторы серии Nitro XV2: XV272UKVbmiiprzx, XV272UXbmiipruzx и XV272LVbmiiprzx. Новинки характеризуются 27-дюймовыми IPS-панелями с поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, разрешением 2560:1440 пикселей в первых двух моделях и 1920:1080 точек в последней, кадровой частотой до 170 Гц в разгоне ( уXV272UXbmiipruzx до 270 Гц), временем отклика 0,5 мс, яркостью 400 кд/м2, 99% охватом цветовой палитры Adobe RGB, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort, стандартным аудиоразъемами, а также подставкой с возможностью перевода экрана в портретную ориентацию. Цена на мониторы стартует с 29 000 рублей.

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