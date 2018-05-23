Мониторы Philips 221B8LJEB и 243S5LJMB обладают разрешением 1920 на 1080 пикселей

Компания Philips представила мониторы 221B8LJEB и 243S5LJMB Full HD с технологией SmartContrast. Новинки получили 21,5 и 23,6-дюймовые экраны с разрешением 1920 * 1080 пикселей. Панели обладают временем отклика в 1 мс, а контрастность равна 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 170 и 160 градусов. В мониторах реализована технология SmartContrast: данная система анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета. Предусмотрены два цифровые интерфейсы D-Sub, DVI-D, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4. О стоимости мониторов 221B8LJEB и 243S5LJMB пока не сообщается.