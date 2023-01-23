Моноблок Acer Hummingbird A24 оценен в 530 долларов

Компания Acer пополнила ассортимент моноблоков моделью Acer Hummingbird A24, которая получила новые чипы Intel Core тринадцатого поколения. Пользователи смогут выбирать между 10-ядерным процессором Intel Core i5-13400 и 4-ядерным 8-поточным Core i3-13100. Конфигурация с Core i5-13400, 16 ГБ оперативной памяти твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ оценена в 633 доллара, а с Core i3-13100 и 8/512 ГБ – 530 долларов. Новинка также характеризуется поддержкой 2,5-дюймового жесткого диска, 23,8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, встроенными динамиками, а также интерфейсами USB-A, HDMI и RJ-45. Цена версий составляет 530 и 633 доллара.

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