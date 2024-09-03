Моноблок MSI PRO PA271WP на Core i7-13620H оценен в $620

Компания MSI пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью PRO PA271WP, которая оценена на дебютном китайском рынке в 620 долларов. Новинка оснащается 10-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i7-13620H с тактовой частотой до 4,5 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем NVME вместимостью 512 ГБ, 27-дюймовым IPS-монитором с разрешением 1920:1080 (формат Full HD), частотой обновления изображения 60 Гц и 99-процентным покрытием цветового пространства sRGB, выдвижной веб-камерой разрешением 5 Мп, интерфейсами USB-A 2.0, VGA, USB-A 3.2 и HDMI, портом RJ45, 3,5-мм гнездом для наушников, а также подставкой с возможностью регулировки угла наклона, подъёма и поворота.

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