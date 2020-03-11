Montblanc MB 01 для фанатов премиальных гаджетов

2020-03-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Montblanc MB 01; [75]
Официально представлены премиальные наушники Montblanc MB 01, которые выглядят очень дорого и круто, но и стоят 600 долларов. Естественно, это наушники для тех, кто хочет получить беспроводные технологии и высокое качество звука за любые деньги, так что производитель изначально не планировал радовать широкую аудиторию фанатов. Нет, Montblanc MB 01 созданы для той небольшой армии поклонников, которая хочет взять с собой наушники в путешествие и, например, в частном самолете послушать музыку с плеера, который стоит, как трое таких наушников. Для большинства остальных людей, которые хотят наушники, но не готовы отдавать за них стоимость флагманского смартфона, есть целое море достойных продуктов за 250-300 долларов.


Комментарии и отзывы Montblanc MB 01
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