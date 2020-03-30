Montech выпустила новый ATX корпус Air X ARGB

Производитель корпусов Montech выпустила новую модель в двух цветовых решениях, в белом и черном. Корпуса оснащены двумя 200 мм RGB вентиляторами установленными на передней панели. Передняя панель использует дизайн Mesh для лучшего воздушного потока.

Корпус позволяет установить материнские платы размером E-ATX, ATX, Micro ATX или Mini-ITX. Видеокарты длиной до 340 мм, а высота процессорного кулер ограничена 163 мм. Боковая панель изготовлена из закаленного стекла.

Передняя панель оборудована разъемом USB 2.0, двумя разъемами USB 3.0, 3.5 мм аудиовыход. Корпуса появятся в продаже в апреле этого года по цене 69.99 долларов за черную версию и 72.99 долларов за белую.